Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, Instagram'dan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfoma nedeniyle 16 Nisan 2020'de hayata veda etti.
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Henüz 10 yaşında iken yaşama veda eden Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile yine yürekleri sızlattı.
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Acılı anne Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan ile eğlendiği anlardan oluşan kareler yürekleri parçaladı.
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Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Sanatçı dostlarının acısını paylaştığı Ebru Şallı'ya çok sayıda yorum geldi.
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