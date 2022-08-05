''Evlendi'' denmişti... Dan Bilzerian'dan sürpriz paylaşım
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dünya çapında bir ün kazanan Dan Bilzerian evlendiğine dair iddialara "Evlilik bir tuzak, bekar kalın" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dünya çapında bir ün kazanan ve 33.5 milyon takipçisi bulunan Dan Bilzerian, geçtiğimiz hafta evlendiği yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.
Düğününe ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafını yayınlayan Bilzerian, "Sonunda yaptım!" demişti. 41 yaşındaki Bilzerian, takipçilerini adeta şoke etmişti. Şimdiye kadar yanında yüzlerce mankenle görüntü veren Dan Bilzerian'ın bazı takipçileri, Instagram fenomeninin evlendiğine inanmamıştı.
Bilzerian'ın bazı takipçileri, bu evliliğe inanırken bazıları da "İlgi amaçlı paylaşım." olduğu yönünde yorum yapmıştı.
Tam bu tartışmalar dinmişken Dan Bilzerian, yeni bir paylaşımla gündem oldu. Tropikal bir bölgede, yanında yine birden fazla kadınla tatil yaparken çekilen karesini yayınlayan Bilzerian, bu gönderisini de ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı: "Evlilik bir tuzak, bekar kalın."