''Evlendi'' denmişti... Dan Bilzerian'dan sürpriz paylaşım

Tam bu tartışmalar dinmişken Dan Bilzerian, yeni bir paylaşımla gündem oldu. Tropikal bir bölgede, yanında yine birden fazla kadınla tatil yaparken çekilen karesini yayınlayan Bilzerian, bu gönderisini de ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı: "Evlilik bir tuzak, bekar kalın."