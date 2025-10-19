Evliliği tek celsede bitmişti; Melek Mosso'nun ''ayrıldık'' açıklaması olay oldu
İki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Melek Mosso "bildiğin severek ayrıldık" dedi.
Hem sesi hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evlilikleri önceki hafta tek celsede bitmişti.
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, 18 Ekim günü evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
2023 yılında nikah masasına oturan çiftin ani boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşerken boşanmanın ardından sessizliğini bozan ilk isim Melek Mosso oldu.
Sosyal medyadan ayrılık kararını duyuran Mosso "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk" dedi.
