Evlilik sözleşmesi istedi, terk edildi

SÖZLEŞME İSTEDİ, TERK EDİLDİ

Nazlı Hamarat, "Ben ailemin 25 yıl sonra sahip olduğu bir mucize bebeğiyim. Hamileliğimi öğrendiğimde bebeğimin babası Aydın Gaffar'la ayrılmıştık. O nedenle bebeği aldırmayı düşündüm. Sonra günaha girmemek için tövbe ettim. Beyefendi ile barıştık, evlenecektik. O ara babam çok hastalandı, uzun süre yaşam mücadelesi verdi ve hayatını kaybetti. Sonra miras haklarım ortaya çıkınca evlilik sözleşmesi istedim" dedi.