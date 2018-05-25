Evlilik sözleşmesi istedi, terk edildi
Stili programıyla tanınan Nazlı Hamarat, karnında bebeğinin babasından evlilik sözleşmesi isteyince terk edildiğini söyledi.
Stil yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat'ın ilk eşi Emir Şaşmaz cinayete (Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürüldü) kurban gitmişti. 37 haftalık hamile olan genç kadın, ikinci denemesinde ise evlilik sözleşmesi isteyince terk edildi.
Nazlı Hamarat, Anneler Günü’nde yazdığı, müzik ve aranjesini Hakan Açıkalın’ın yaptığı ‘Artık Bir Anneyim’ adlı şarkıyı önceki gün Riva’da kliplendirdi.
Yakında bir erkek çocuğu annesi olacak Nazlı Hamarat, klip çekimi sonrası son dönemde yaşadığı olumsuzluklara açıklık getirdi ve ayrılık sürecini özetledi.
SÖZLEŞME İSTEDİ, TERK EDİLDİ
Nazlı Hamarat, "Ben ailemin 25 yıl sonra sahip olduğu bir mucize bebeğiyim. Hamileliğimi öğrendiğimde bebeğimin babası Aydın Gaffar'la ayrılmıştık. O nedenle bebeği aldırmayı düşündüm. Sonra günaha girmemek için tövbe ettim. Beyefendi ile barıştık, evlenecektik. O ara babam çok hastalandı, uzun süre yaşam mücadelesi verdi ve hayatını kaybetti. Sonra miras haklarım ortaya çıkınca evlilik sözleşmesi istedim" dedi.