Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti

Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki skandal suçlamalarıyla gündeme gelen genç oyuncu Asena Keskinci'nin HBO MAX'te yayınlanan Jasmine ilk bölümündeki cesur sahneleriyle olay oldu.

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi.

Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.

Ancak Asena Keskinci şimdi de yeni projesi 'Jasmine' ile dikkatleri üzerine çekti. 

Dizi Asena Keskinci'nin hayat verdiği Jasmine, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadının hikayesini konu ediyor.  

