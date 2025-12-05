Evrim Akın hakkındaki suçlamaları olay olan Asena Keskinci'nin erotik sahneleri tepki çekti
Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki skandal suçlamalarıyla gündeme gelen genç oyuncu Asena Keskinci yeni projesi Jasmine ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak Asena Keskinci'nin Jasmine dizisindeki cesur sahneleri büyük tepki çekti.
2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi.
Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.
Ancak Asena Keskinci şimdi de yeni projesi 'Jasmine' ile dikkatleri üzerine çekti.
HBO Original dizinin fragmanına Asena Keskinci'nin erotik sahneleri damgasını vurdu.
