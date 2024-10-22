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  4. Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü

Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü

Ünlü oyuncu Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın aşk yaşadığı iddia edildi.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü - Resim: 1

Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda rol alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü - Resim: 2

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık aşk yaşıyor.

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın rol arkadaşlığı aşka dönüştü - Resim: 4

İş arkadaşlığı aşka dönüşen ikilinin, Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldüğü belirtildi.

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