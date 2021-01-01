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  3. 01 Ocak 2021 15:11

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı

Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen yeni yılla birlikte yayınına başladı. Aylık 9,90 TL ücreti olan platforma ilk günde binlerce kişi akın etti. Ancak büyük umutlarla beklenen Exxen şimdiden beklentileri karşılayamadı. Sitenin sürekli hata vermesi, 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı

Exxen platformu yayın hayatına başlar başlamaz Twitter da yorumlar peş peşe geldi. 

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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı

Kullanıcılar platform için 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayını beğenmedi. 

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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı

Ayrıca sitenin sürekli hata vermesi kullanıcıları çileden çıkarttı. 

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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı

İşte Exxen'le ilgili atılan tweetler...

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