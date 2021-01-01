Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı
01 Ocak 2021 15:11
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, hayal kırıklığına uğrattı
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen yeni yılla birlikte yayınına başladı. Aylık 9,90 TL ücreti olan platforma ilk günde binlerce kişi akın etti. Ancak büyük umutlarla beklenen Exxen şimdiden beklentileri karşılayamadı. Sitenin sürekli hata vermesi, 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.
Exxen platformu yayın hayatına başlar başlamaz Twitter da yorumlar peş peşe geldi.
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Kullanıcılar platform için 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayını beğenmedi.
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Ayrıca sitenin sürekli hata vermesi kullanıcıları çileden çıkarttı.