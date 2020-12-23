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  3. 23 Aralık 2020 09:44

Exxen'deki 6 bomba proje açıklandı

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklandı. Peki Exxen’de hangi programlar yer alacak? Exxen’in aylık ücreti ne kadar olcak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Exxen'deki 6 bomba proje açıklandı

Acun Ilıcalı'nın kesenin ağzını açtığı Exxen platformu yeni yılda seyirciyle buluşacak programları tüm hızıyla duyurmaya devam ediyor. 6 yeni iddialı programı daha duyuran Exxen Twitter'ı salladı.  

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Exxen'deki 6 bomba proje açıklandı

 Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı her afişle takipçi sayısı adete katlanıyor. Paylaşılan her afişe beğeni yağmuru yağdı. Haftasonu 13 bin takipçisi bulunan hesap kısa sürede 22 bin takipçi sayısı aştı.  İşte Exxen'in yeni programları... 

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Exxen'deki 6 bomba proje açıklandı

Öğrenci Evi Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var.

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Exxen'deki 6 bomba proje açıklandı

Akıl Oyunları Kıvanç ve Burak ikilisi bilim illüzyon programıyla ekrana gelecek.

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