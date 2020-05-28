Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti
İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, reyting için canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti.
Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesnin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Amanda, kasten çok açık giyidiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklmanı yaptığını itiraf etti.
Amanda, program için jüri koltuğunda oturduğu zaman, neler söyleyeceğini, ne yapacağını, göğüslerinin dışarı çıkacağını bunların hepsinin farkında olduğunu söyledi.