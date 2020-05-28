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  3. 28 Mayıs 2020 15:29

Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, reyting için canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti.

Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesnin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Amanda, kasten çok açık giyidiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklmanı yaptığını itiraf etti.

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Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti

Amanda, program için jüri koltuğunda oturduğu zaman, neler söyleyeceğini, ne yapacağını, göğüslerinin dışarı çıkacağını bunların hepsinin farkında olduğunu söyledi.

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Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti

49 yaşındaki ünlü isim, bunun belki kariyeri için bir intihar bile olabileceğini söyledi.

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Canlı yayında bilerek frikik verdiğini itiraf etti

Amanda, yaptığı açıklamada BGT yarışmasında iyi bir jüri üyeliği yaptığını bundan sonra İngiltere'de yayınlanan ve en çok izlenen yetenek programlarından biri olan I'm A Celeb programında da jüri üyeliği yapmayı düşündüğünü de ifade etti.

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