Eylül Tumbar ve Enes Koçak ikilisinden herkesi şaşırtan karar
Ekranların iki genç yıldızı Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın nikah masasına oturup oturmayacağı merak edilirken, güzel oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kendi Düşan Ağlamaz dizisinde Serkan karakterini canlandıran Enes Koçak ile dizide 'Alize' karakterine hayat veren Eylül Tumbar aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Eylül Tumbar, çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı.
Habertürk'ün haberine göre; bir davete katıldığını söyleyen oyuncu; "Yeni projemiz başlıyor. Çalışacağız, yoğun bir süreç olacak" dedi.
Tumbar, basın mensuplarının, "2026 yılında evlilik için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok" şeklinde cevap verdi.
