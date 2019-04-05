Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?
Efsane dizi Ezel'de canlandırdığı Eyşan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde buluşacağı iddialarına cevap verdi. Dere haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Ezel dizisinin karanlık güzeli Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin, tekrar Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde bir araya geleceği iddia edilmişti.
YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ
Ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda bir veterinerden çıkarken görüntülendi.