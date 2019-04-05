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  3. 05 Nisan 2019 13:38

Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?

Efsane dizi Ezel'de canlandırdığı Eyşan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde buluşacağı iddialarına cevap verdi. Dere haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?

Ezel dizisinin karanlık güzeli Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere'nin, tekrar Kenan İmirzalıoğlu ile Netflix projesinde bir araya geleceği iddia edilmişti.

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Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?

Dere, iddialara haberlerin doğru olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.

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Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?

YENİ BİR DİZİYE BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda bir veterinerden çıkarken görüntülendi.

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Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere geri mi dönüyor?

Kedileri için birkaç şey aldığını söyleyen oyuncu, yakında yeni bir diziye başlayacağını açıkladı.

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