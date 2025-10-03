Ezel'in ''Ramiz Dayı''sı Ufuk Bayraktar'a şok! 12 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ufuk Bayraktar ve V.A.’ın, müşteki A.P.'ye ait Cihangir’deki işletmeye giderek bir süre oturdukları, bu sırada P.’nin kardeşi H.P.’yi görüp onunla toplantı yapmak istediklerini söyledikleri aktarıldı. Bunun üzerine müşteki A.P'.'ye şüphelilerin yanına gittiğinde, şüpheli Ufuk Bayraktar’ın telefon ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu göstererek,' Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25.000 TL para verin. Onların WhatsApp grupları var, bütün mahalle bu çocukların. Ben onların para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söylediği, müştekiden koruma adı altında para talep ettiği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez haftalık 10.000 TL istediği, ancak A.P.'nin 'Beni polis koruyacak' diyerek bu talebi reddettiği, bunun üzerine Ufuk Bayraktar’ın 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheliyle birlikte mekandan ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, olayın ardından şüphelilerin birkaç kez mekana geldikleri, yaklaşık 1 ay görünmedikleri, en son 20 Ağustos’ta yeniden geldiklerinde Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde P.’nin yanına gelerek konuşmak istediğini söylediği, A.P.'nin konuşmayı reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım, görürsün' diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi. Şikayetçi A.P.'nin doktor raporunda, hayati tehlike geçirmeyecek şekilde, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı, olay yerine gelen polisler sırasında diğer şüpheli V.A.’ın müştekiye, 'Şikayetini geri çek, ben konuyu hallederim' diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi.