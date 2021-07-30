Ezgi Avcı düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, tatil pozları ile dikkat çekti.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, tatilin tadını çıkarıyor. Instagram'da paylaşım yapmaya devam eden Avcı, bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı.
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Miss Turkey 2013 yarışmasını üçüncülük ile bitiren Ezgi Avcı, daha sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurma imkanı yakalamıştı.
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Sonraki süreçte basketbolcu Nemanja Drusiric evlenen ve bir süre evliliğini mutlu şekilde sürdüren Avcı'nın evliliğinde sorunlar çıktığı ve ikilinin ayrılacakları iddia edildi.
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Şu sıralar Bodrum'da tatilde olan Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, bikinili kareleriyle övgü aldı.
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