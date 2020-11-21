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  3. 21 Kasım 2020 12:11

Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

Eski model ve Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı.

Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

Eski model ve Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı.

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Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans'ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

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Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

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Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödemesine karar verdi.

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