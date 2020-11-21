Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek

3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.