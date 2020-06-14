  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Haziran 2020 23:05

Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi

Oğulcan Engin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi

Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe’de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı. 

1/ 6
Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi

Oğulcan’a alışverişte babası Sinan Engin de eşlik etti. Babasının fikrini alan Engin, seçimi de birlikte yaptı. 

2/ 6
Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi

İş insanının sevgilisi Eyüboğlu’na doğum günü olan yarın, romantik bir organizasyonla evlenme teklifi edeceği öğrenildi. 

3/ 6
Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi

Seda Sayan, oğlunun ilişkisi için, “Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız” yorumunu yapmıştı. 

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM