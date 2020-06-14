Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi
Oğulcan Engin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ezgi Eyüboğlu’yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe’de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı.
Oğulcan’a alışverişte babası Sinan Engin de eşlik etti. Babasının fikrini alan Engin, seçimi de birlikte yaptı.
İş insanının sevgilisi Eyüboğlu’na doğum günü olan yarın, romantik bir organizasyonla evlenme teklifi edeceği öğrenildi.