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  3. 07 Ocak 2019 12:16

Ezgi Mola donör olacak

Ezgi Mola, Kızılay Kan Merkezine’ne giderek kök hücrede bir hastaya donör olmak istediğini söyledi.

Ezgi Mola donör olacak

Ezgi Mola, donör olabilmek için Kızılay Kan Merkezi’ne giderek, kan verecek. Instagram’da açıklama yapan oyuncu, “Bu tip sağlık sorunları bizim başımıza gelmeden, böyle bir adım atabiliriz. "

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Ezgi Mola donör olacak

"Belki kanım uyar ve bir can kurtarırım. Ya da sizde olabilirsiniz. Böyle farkındalık yaratıp, adım atalım. Korkulacak bir şey yok sadece kan veriyorsunuz” diye konuştu.

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Ezgi Mola donör olacak

Takipçilerinden de yardım isteyen Mola, “Birilerine iyi gelmek, bize de kendimizi güzel hissettirmez mi? Onların sağlığına kavuşması ve hayatını kurtarmak için adım atmak, kendimizi biraz daha işe yarar gibi hissederiz."

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Ezgi Mola donör olacak

"Başvuru yapanların üçte ikisi vazgeçiyormuş. Hastayı yarı yolda bırakmamak için, vazgeçmemelisiniz” şeklinde konuştu. "

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