Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti
Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.
Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.
Ezgi Mola da komik anılarını paylaştı. Mola 4-5 yıl önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğun hikayesini de şöyle anlattı:
"Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik."