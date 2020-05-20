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  3. 20 Mayıs 2020 10:01

Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti

Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.

Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti

Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti

Ezgi Mola da komik anılarını paylaştı. Mola 4-5 yıl önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğun hikayesini de şöyle anlattı:

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti

"Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik."

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti

Ayrıca yakın geçmişte kilolu olan spor ve diyetle fit bir vücuda kavuşan Ezgi Mola karantinada kilo aldığını itiraf etti.

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