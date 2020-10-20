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  3. 20 Ekim 2020 17:55

Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Bir süredir oyuncu Ezgi Mola ile aşk yaşayan işletmeci Mustafa Aksakallı, 37 yaşına bastı.

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Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Mola, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan, kumardan uzak dur" notunu düştü. 

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Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayına katılan Ezgi Mola'nın tektaşı ilk kez görünmüştü. Sevgilisinden evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce, yüzük ortaya çıkmıştı. 

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Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, "Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur" demişti.

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