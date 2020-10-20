Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim
Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Mola, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan, kumardan uzak dur" notunu düştü.
Sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayına katılan Ezgi Mola'nın tektaşı ilk kez görünmüştü. Sevgilisinden evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce, yüzük ortaya çıkmıştı.