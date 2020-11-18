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  3. 18 Kasım 2020 14:11

Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt

Oyuncu Ezgi Mola ve 2 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından hamilelik iddialarını yalanlayan Mola, "Bu haberi çok terbiyesizce buldum" diyerek tepki gösterdi.

Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dizi çekimlerinden fırsat buldukları ilk anda nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.

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Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt

Ani evlilik kararının en büyük nedeni olarak da Mola'nın hamile olması gösterildi.

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Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt

Kısa sürede gündem olan Ezgi Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak hamilelik haberlerine açıklık getirdi.

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Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt

Sitemkar bir paylaşım yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

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