Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına zehir zemberek yanıt
Oyuncu Ezgi Mola ve 2 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediği için evlilik kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından hamilelik iddialarını yalanlayan Mola, "Bu haberi çok terbiyesizce buldum" diyerek tepki gösterdi.
Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dizi çekimlerinden fırsat buldukları ilk anda nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.
Kısa sürede gündem olan Ezgi Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak hamilelik haberlerine açıklık getirdi.