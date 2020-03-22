Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!
Çin'den tüm dünyaya sıçrayan ve Türkiye'de de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüsün ekonomik etkilerine karşın Ezgi Mola’dan alkışlanacak hareket geldi.
Ülkemizde de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüs, insanları hem sosyal hem de maddi açıdan etkilemeye başladı. Yaşanabilecek ekonomik krize dikkat çeken Ezgi Mola, bir iyilik hareketi başlattı.
Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdiğini duyurdu.
“Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim” ifadeleriyle sözlerine başlayan oyuncu, “Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de ‘Nisan ayında kira istemiyorum’ diyerek mesaj yolladım.