Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

“Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim” ifadeleriyle sözlerine başlayan oyuncu, “Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de ‘Nisan ayında kira istemiyorum’ diyerek mesaj yolladım.