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  3. 22 Mart 2020 13:05

Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

Çin'den tüm dünyaya sıçrayan ve Türkiye'de de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüsün ekonomik etkilerine karşın Ezgi Mola’dan alkışlanacak hareket geldi.

Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

Ülkemizde de vakaların günden güne arttığı ölümcül koronavirüs, insanları hem sosyal hem de maddi açıdan etkilemeye başladı. Yaşanabilecek ekonomik krize dikkat çeken Ezgi Mola, bir iyilik hareketi başlattı.

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Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdiğini duyurdu.

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Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

“Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim”  ifadeleriyle sözlerine başlayan oyuncu, “Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de ‘Nisan ayında kira istemiyorum’ diyerek mesaj yolladım. 

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Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket!

Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum” dedi.

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