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  4. Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım

Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım

Rapçi Ezhel'in eski aşkı model Abiba Bakayoko, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı iddialı pozuyla dikkat çekti.

Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım - Resim: 1

Rapçi Ezhel ve Almanya'da yaşayan model sevgilisi Abiba Bakayoko, Instagram'da birbirlerini takipten çıkararak sessiz sedasız ayrılmışlardı.

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Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım - Resim: 2

Ezhel'in İstanbul'daki büyük konserine gelen Bakayoko'nun yatak pozu olay olmuştu.

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Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım - Resim: 3

Abiba Bakayoko'nun yeni paylaşımları ise nefes kesti.

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Ezhel'in eski sevgilisinden sosyal medyayı sallayan cesur paylaşım - Resim: 4

 Cesur pozuyla dikkat çeken Bakayoko'nun fotoğrafı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

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