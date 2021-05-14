Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile tepki topladı
Takipçilerinin bayramını kutlamak için bornozlu paylaşım yapan Fahriye Evcen, takipçilerinden büyük tepki topladı.
Ekranlara dönmek için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, diğer ünlüler gibi sosyal medya hesabından takipçilerinin bayramını kutladı.
1 / 11
Bayram için hazırlanan Fahriye Evcen makyaj sonrası pozunu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı.
2 / 11
Üzerinde bornozla poz veren Evcen, bazı takipçilerinin tepkisiyle karşı karşıya geldi.
3 / 11
Birçok hayranı Evcen'i "Ayıp ya, bornozla bayram mı kutlanır? Edep" Bornozla da bayram mı kutlanır tövbe" yorumlarıyla eleştirdi.
4 / 11