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  3. 13 Nisan 2019 18:10

Fahriye Evcen doğum yaptı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri 'Karan' dünyaya geldi. Burak Özçivit doğumda eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmadı. Özçivit doğum sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Fahriye Evcen doğum yaptı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, dünyaya geldi. Fahriye Evcen'in bir süredir doğum yaptığına dair haberler çıkıyordu.

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Fahriye Evcen doğum yaptı

Sabah saatlerinde Nişantaşı'nda özel bir hastaneye yatan Fahriye Evcen sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

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Fahriye Evcen doğum yaptı

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak saat 13.30'da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Fahriye Evcen de ağladı.

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Fahriye Evcen doğum yaptı

BEBEĞİN ADI KARAN "Karan" adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.

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