Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan başarılı oyuncu Fahriye Evcen bikinili pozlarıyla gündeme geldi.
Tartışmasız Türkiye'nin en güzel oyuncularının başında gelen Fahriye Evcen, bir kez daha kendine hayran bıraktı.
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Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' oalark karşımıza çıkan Evcen, tekneden poz verdi.
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Şimdilerde dizisi tatilde olan güzel oyuncu, yazın tadını çıkarıyor.
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Daha önce de bikinisiyle günelşendiği anları takipçilerine sunan Evcen, bu sefer de tekneden bikinili paylaşım yaptı.
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