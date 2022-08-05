  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan başarılı oyuncu Fahriye Evcen bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 1

Tartışmasız Türkiye'nin en güzel oyuncularının başında gelen Fahriye Evcen, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

1 / 38
Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 2

Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' oalark karşımıza çıkan Evcen, tekneden poz verdi.

2 / 38
Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 3

Şimdilerde dizisi tatilde olan güzel oyuncu, yazın tadını çıkarıyor.

3 / 38
Fahriye Evcen teknede bikinili pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 4

Daha önce de bikinisiyle günelşendiği anları takipçilerine sunan Evcen, bu sefer de tekneden bikinili paylaşım yaptı.

4 / 38