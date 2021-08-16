Fahriye Evcen teknede mayolu pozunu paylaştı
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, Bodrum'da teknede tatil pozlarını takipçileri ile paylaştı.
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, Bodrum’da tatil yapıyor. Evcen’den mayolu tatil paylaşımı geldi.
1 / 8
Bodrum'da çıkan yangın dolayısıyla tatillerine ara veren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, İstanbul'a dönmüşlerdi.
2 / 8
Yangının sönmesiyle tatillerine kaldıkları yerden devam eden Özçivit çifti, Bodrum’da bulunan evlerine yerleşti.
3 / 8
Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, şimdi teknede olduğu anları paylaştı.
4 / 8