Fahriye Evcen'in dikkat çeken koronavirüs paylaşımı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, geçen yıl nisan ayında ilk oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Doğum yaptıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, son olarak koronavirüsle ilgili bir paylaşımda bulundu.
2017 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından setlere ara veren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Fahriye Evcen, son olarak ise Instagram hesabından Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Evcen'in paylaşımını görenler şaşırdı.
Başarılı oyuncu, Instagram hesabından koronavirüs hakkında hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: