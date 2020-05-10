Fahriye Evcen'den Anneler Günü pozu

2017 yılında hayatını birleştirdiği Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen evliliklerini taçlandırdıkları Karan bebekle ilk annelik deneyimini yaşıyor. Karan'ın bakımı ile kendisi ilgilenmek istediği için bir süre oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen oğlunun üzerine titriyor. Anneler Günü'nü oğlu Karan'la olan pozuyla kutlayan Evcen'in paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı.



