Fahriye Evcen'den Anneler Günü pozu
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen Anneler Günü'ne özel oğlu Karan ile çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Anne oğulun fotoğrafına beğeni yağdı.
Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı şu günlerde evde vakit geçiren çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın 1. yaşını geçtiğimiz günlerde evde kendi aralarında kutlamıştı. Evcen'den Anneler Günü'ne özel harika bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu oğlu Karan'ın yüzünü takipçilerine ikinci kez gösterdi.
2017 yılında hayatını birleştirdiği Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen evliliklerini taçlandırdıkları Karan bebekle ilk annelik deneyimini yaşıyor. Karan'ın bakımı ile kendisi ilgilenmek istediği için bir süre oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen oğlunun üzerine titriyor. Anneler Günü'nü oğlu Karan'la olan pozuyla kutlayan Evcen'in paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı. Evcen, takipçilerine büyük sürpriz yaparak Karan'ın ikinci defa paylaştı. Evcen'in Anneler Günü sürprizi hayranlarını ise mest etti.