Fahriye Evcen'den dikkat çeken pozlar

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.