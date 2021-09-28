Fahriye Evcen'den dikkat çeken pozlar
Ekranlara Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den ilk set pozları geldi.
Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
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Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de aldı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken güzel oyuncu, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.
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