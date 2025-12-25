Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'in 41'inci yaşına çok özel kutlama

Hatta öyle ki, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e şiddet uyguladığı bile öne sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu skandal iddialar sonrasında sessizliğini ilk bozan isim Fahriye Evcen oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları çok sert bir ifadeyle yalanlayarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.