Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'in 41'inci yaşına çok özel kutlama
Türkiye'nin en ünlü çiftlerinin başıda gelen Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti hakkında son günlerde "boşanıyorlar" iddiaları çift tarafından yalanlanırken, Fahriye Evcen, 41 yaşına giren eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bundan tam 12 yıl önce, ekranlara damgasını vuran Çalıkuşu dizisinde başrolleri paylaşan ve dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşüp nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Türkiye'nin iki ünlü oyuncusu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son günlerde boşanacaklarına dair iddialarla gündemdeydi.
Hatta öyle ki, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e şiddet uyguladığı bile öne sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu skandal iddialar sonrasında sessizliğini ilk bozan isim Fahriye Evcen oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları çok sert bir ifadeyle yalanlayarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.
Ünlü çift, şimdi ise doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.
Fahriye Evcen, 41 yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.