Fahriye Evcen'den Karan itirafı: Ritmimi tepetaklak etti
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, yüzü olduğu markanın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yüzü olduğu markanın toplantısında konuşan Fahriye Evcen, 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Karan’ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimleri sıraladı.
Oyuncu, “Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm" dedi.
"Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda" diyen Evcen sözlerine şöyle devam etti; "Uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak’ın da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu" diye konuştu.
"ANNE OLDUKTAN SONRA HASSASLAŞTIM"
Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi şu sözlerle anlattı; "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. Kendim bireysel bir şeyler yapmayı istedim. Kadının ihtiyaçları doğrultusunda bunları anladım. ‘Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?’ konusunu çok derinden hissetmeye başladım."