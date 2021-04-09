Fahriye Evcen'den Karan itirafı: Ritmimi tepetaklak etti

"Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda" diyen Evcen sözlerine şöyle devam etti; "Uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak’ın da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu" diye konuştu.