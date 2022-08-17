Fahriye Evcen'den teknede hamilelik pozları

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez hamile. Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.