Fahriye Evcen'in ''kar pozları'' olay oldu
Güzel oyuncu Fahriye Evcen kar pozlarını takipçileriyle paylaştı. Evcen'in pozlarına 'Karlar kraliçesi' yakıştırması yapıldı.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, paylaştığı her fotoğrafıyla gündem oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği güzel oyuncu kar pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen Evcen, yeni sezonda 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi ile izleyiciyle buluştu.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ 12,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından karlar içerisinde çekilen karelerini yayınlayan Evcen'e, kısa sürede 557 binden fazla beğeni ve 3 binden fazla yorum geldi.
Eşi Burak Özçivit'in de göz emojisi bırakarak yorum yaptığı ünlü oyuncuya, takipçileri tarafından 'Karlar kraliçesi' yakıştırması yapıldı.