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  4. Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali''

Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali''

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi Demet Evcen güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali'' - Resim: 1

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu Fahriye Evcen, Çalı Kuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra evlilik kararı almıştı. 

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Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali'' - Resim: 2

Burak Özçivit ile mutlu evliliğinden Karan adında bir çocuğu olan Fahriye Evcen, şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 

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Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali'' - Resim: 3

Türkiye'nin en güzel ve başarılı kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. 

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Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali'' - Resim: 4

Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen'in güzelliğini görenler gözlerine inanamadı. 

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