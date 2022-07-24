Fahriye Evcen'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı: ''Fahriye'nin sarışın hali''
İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Fahriye Evcen'in kardeşi Demet Evcen güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu Fahriye Evcen, Çalı Kuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra evlilik kararı almıştı.
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Burak Özçivit ile mutlu evliliğinden Karan adında bir çocuğu olan Fahriye Evcen, şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
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Türkiye'nin en güzel ve başarılı kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor.
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Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen'in güzelliğini görenler gözlerine inanamadı.
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