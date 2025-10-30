Fahriye Evcen'in yeni reklam anlaşması dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, İsviçre merkezli lüks bir mücevher markasıyla reklam anlaşması yaptı. Güzel oyuncunun alacağı ücret ise gündem oldu.
“Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışarak ilişkilerini evliliğe taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019’da ilk çocukları Karan, 2023’te ise ikinci oğulları Kerem dünyaya gelmişti.
1 / 5
Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Fahriye Evcen, bu kez yaptığı iş birliği ile gündem oldu.
2 / 5
Mega Mag'ın özel haberine göre, Evcen'in, İsviçre’nin prestijli saat ve mücevher markalarından biriyle yaptığı yeni iş birliği sayesinde alacağı ücret adeta dudak uçuklattı.
3 / 5
Fahriye Evcen'in bu anlaşmadan tam tamına 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) kazandığı iddia edildi.
4 / 5