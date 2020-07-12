SON DAKİKA
TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Temmuz 2020 15:42

Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde sahne alıp, ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Konserin ikinci yarısında tulum giyip, siperlikli maske ve stetoskop takarak hayat arkadaşının sahnesine konuk olan Faik Öztürk, esprileriyle izleyicileri güldürdü.

Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Safiye Soyman, Bodrum'da sahne alarak hayranları ile buluştu. Taç detaylı ışıltılı kostümü ile sahneye gelen Soyman, konserinde 30. Sanat Yılı Özel Albümü'nde yer alan parçaları birbiri ardına seslendirdi. 

1/ 5
Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

Şarkı aralarında izleyicilerle ufak sohbetlerde eden Soyman, onları özlediğini belirtip, sanki ilk kez karşılarına çıkıyormuş gibi heyecanlı olduğunu söyledi. Konser verdiği otelde şarkılarına klip çektiği son albümünden de bahseden Soyman, "Arşiv niteliği taşıyacak bir özelliğe sahip albüm oldu" dedi.

2/ 5
Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

'20 YILDIR KORONAVİRÜS İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞUM'
Konserin ikinci yarısında Soyman'ın sahnesine hayat arkadaşı Faik Öztürk konuk oldu. Tulum giyip, siperlikli maske ve stetoskop takarak sahneye gelen Öztürk, Covid -19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekip, "Ne kadar ciddi bir hastalık ile mücadele ettiğimizi ve tedbirleri bir an olsun elden bırakmamamız gerektiğine dikkat çekmek istedim. Lütfen sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim" dedi.

3/ 5
Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

Elindeki stetoskop ile hayat arkadaşı Soyman'ın ateşini ölçüp, "Safiye Hanım'ın ateşi 36.5 derece ama itiraf edeceğim çok vitaminsizsin Safiye’ciğim" diyerek, izleyicileri güldürdü. 

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM