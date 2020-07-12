Faik Öztürk yine yaptığı yapacağını! ''20 yıldır virüsle yaşıyormuşum''

'20 YILDIR KORONAVİRÜS İLE AYNI EVDE YAŞIYORMUŞUM'

Konserin ikinci yarısında Soyman'ın sahnesine hayat arkadaşı Faik Öztürk konuk oldu. Tulum giyip, siperlikli maske ve stetoskop takarak sahneye gelen Öztürk, Covid -19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekip, "Ne kadar ciddi bir hastalık ile mücadele ettiğimizi ve tedbirleri bir an olsun elden bırakmamamız gerektiğine dikkat çekmek istedim. Lütfen sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim" dedi.