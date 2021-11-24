Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar
Flash TV'de yayınlanan Haberin Kralı programının sunucusu Faik Öztürk, canlı yayında pilates yapmaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Uzun bir aradan sonra yayın hayatına devam eden Flash TV, programlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün sunduğu Haberin Kralı programında ilginç anlar yaşadı.
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Fazla kilolarından rahatsız olduğunu belirten ve zayıflamak isteyen Faik Öztürk, yayına eşofman giyerek çıktı.
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Programında bir pilates eğitmenini konuk eden Öztürk, canlı yayında spor yapmak istedi.
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Pilates topunun üzerine oturan Öztürk'ün dengesini sağlayamayarak düşmesi ve sonrasında eğitmenin söylediği hareketleri yapamaması herkesi güldürdü.
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