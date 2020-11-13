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  3. 13 Kasım 2020 00:00

Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemin gelmişti.

Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemin gelmişti.

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Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı

İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir müzik projesi üzerine çalıştıkları için bir araya gelmiş ve aşk başlamıştı. Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.

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Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı

Twitter hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı.

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Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı

Güzel oyuncu ardından Instagram hesabından paylaştığı video ile çıkan haberleri ti'ye aldı. Abdullah'ın "Murat Boz ile sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz" dediği videoyu Murat Boz da paylaşmayı ihmal etmedi.

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