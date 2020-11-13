Farah Zeynep Abdullah aşk iddialarını böyle ''ti''ye aldı
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemin gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemin gelmişti.
İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir müzik projesi üzerine çalıştıkları için bir araya gelmiş ve aşk başlamıştı. Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı.