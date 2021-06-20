Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi

Ünlü isim çok konuşulan mavi saçlarına veda etti. Sekiz saate yakın kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı. Güzel oyuncu, Eylül ayı içerisinde de saçlarında değişiklik yapmayı planladığını söyledi.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşımlar: