Farah Zeynep Abdullah imaj değiştirdi
Masumlar Apartmanı dizisine veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, mavi saçlarını sarıya boyattı.
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması nedeniyle hayranlarını şaşkınlığa uğratan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun bir süre kullandığı mavi saçlarında değişikliğe giderek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü isim çok konuşulan mavi saçlarına veda etti. Sekiz saate yakın kuaförde kalan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı. Güzel oyuncu, Eylül ayı içerisinde de saçlarında değişiklik yapmayı planladığını söyledi.
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşımlar:
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