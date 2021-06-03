Farah Zeynep Abdullah'la ilgili kafa karıştıran iddia
Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberleri gündemin ilk sırasına yerleşti.
Yetenekli oyuncunun dizideki dramatik sahneleri kaldırılamadığı ve çok yorulduğu, bu sebeple yapım ekibine diziden ayrılmak istediğini söylediği iddia ediliyor. Bu iddialara oyuncudan ya da yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu konunun gerçek olması halinde İnci gelecek sezon dizide yer almayacak.
İNCİ DİZİDEN NASIL ÇIKACAK?
Farah Zeynep Abdullah'ın diziden çıkması durumunda İnci ölecek mi, yoksa evde yaşananlara dayanamayarak evden gidecek mi henüz bilinmiyor. Oyuncunun ayrılık kararı kesinlik kazandığında senaryodaki değişiklik sezon finaline doğru belli olacak.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı.
Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır.