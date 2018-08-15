''Faso fiso konuları geride bıraktım''
Eşinin çapkınlıkları nedeniyle boşanma aşamasına gelen Kibariye, Bodrum'da görüntülendi.
Çapkınlık haberleri nedeniyle Ali Küçükbalçık’la boşanmanın eşiğine gelen Kibariye, daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum’a gitmişti.
Tatile devam eden Kibariye, önceki gün karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularına “Artık fasa fiso konuları geride bıraktım, işime konsantre oluyorum. Konserlerim var, bana başka şey sormayın” diye yanıt verdi.
Duruşum belli
Ali Küçükbalçık ise eşinin “Ali çapkınlık yaparsa yakalayın” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: “Beni kızımla gittiğim beach’te çekip ‘Çapkınlık yapıyor’ dediniz. Duruşum belli, önlem alacağım bir durum yok.”