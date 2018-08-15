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  3. 15 Ağustos 2018 07:59

''Faso fiso konuları geride bıraktım''

Eşinin çapkınlıkları nedeniyle boşanma aşamasına gelen Kibariye, Bodrum'da görüntülendi.

''Faso fiso konuları geride bıraktım''

Çapkınlık haberleri nedeniyle Ali Küçükbalçık’la boşanmanın eşiğine gelen Kibariye, daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum’a gitmişti.

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''Faso fiso konuları geride bıraktım''

Tatile devam eden Kibariye, önceki gün karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularına “Artık fasa fiso konuları geride bıraktım, işime konsantre oluyorum. Konserlerim var, bana başka şey sormayın” diye yanıt verdi.

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''Faso fiso konuları geride bıraktım''

Duruşum belli

Ali Küçükbalçık ise eşinin “Ali çapkınlık yaparsa yakalayın” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: “Beni kızımla gittiğim beach’te çekip ‘Çapkınlık yapıyor’ dediniz. Duruşum belli, önlem alacağım bir durum yok.”

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''Faso fiso konuları geride bıraktım''

Kibariye ve Ali Küçükbalçık, market alışverişi sonrası lüks otomobilleriyle evlerine döndü.

Hürriyet/Cenker Tezel

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