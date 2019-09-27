Fatih Bulut yüzde 40 duymuyor, nota bilmiyor

İREM SAK'TAN YANIT BEKLİYOR 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının İrem Sak'ın yaptığı paylaşımla patladığını hatırlatan Fatih Bulut, sürpriz bir işbirliğinden de söz etti: Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk.