Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, son yolculuğuna uğurlandı. Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze sırasında fenalaştı.
Kaynak: DHA
15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren ve 3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayatını kaybetti.
1 / 13
Ürek için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
2 / 13
Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Ürek'in sevenleri katıldı.
3 / 13
Ürek, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
4 / 13