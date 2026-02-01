  1. Anasayfa
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, son yolculuğuna uğurlandı. Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze sırasında fenalaştı.

Kaynak: DHA
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti - Resim: 1

15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren ve 3 ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayatını kaybetti. 

Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti - Resim: 2

Ürek için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti - Resim: 3

Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Ürek'in sevenleri katıldı.

Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti - Resim: 4

Ürek, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

