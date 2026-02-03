Fatih Ürek'in vefatı sonrası olay iddia: ''Evlerine girip talan ettiler''
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından Gel Konuşalım adlı programda ortaya atılan iddialar gündem oldu. Ürek'in ablalarının sanatçının evine girerek değerli eşyalarını satmaya çalıştıkları öne sürüldü.
15 Ekim 2025'te kalp krizi geçiren ve 3 ayı aşkın süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek, 1 Şubat Pazar günü İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"Ürek yaşam savaşı verirken evine girdiler" iddiası
Ürek’in hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik suçlamalar gündeme bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında konuşan Nur Tuğba Namlı, Ürek’in sağlık durumu kritik seyrederken İstanbul ve Bodrum’daki evlerine girildiğini iddia etti. Namlı, bu süreçte sanatçının eşyalarının alındığını öne sürerek, “Bu iddiaları çok net bir kaynaktan duymasam asla dile getirmezdim” ifadelerini kullandı.
Namlı, Ürek’in sürekli taktığı bilekliklerin başka kişilerin üzerinde görüldüğünü ileri sürerken, bazı değerli eşyaların da elden çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.
"Kürkleri İzmir'e götürüldü"
Namlı, sanatçıya ait olduğu belirtilen kürklerin İzmir’e götürüldüğünü ve burada satılmak istendiğini öne sürdü. Henüz Ürek hayattayken evlere girildiğini savunan Namlı, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.