Fatih Ürek'in vefatı sonrası olay iddia: ''Evlerine girip talan ettiler''

"Ürek yaşam savaşı verirken evine girdiler" iddiası

Ürek’in hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik suçlamalar gündeme bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında konuşan Nur Tuğba Namlı, Ürek’in sağlık durumu kritik seyrederken İstanbul ve Bodrum’daki evlerine girildiğini iddia etti. Namlı, bu süreçte sanatçının eşyalarının alındığını öne sürerek, “Bu iddiaları çok net bir kaynaktan duymasam asla dile getirmezdim” ifadelerini kullandı.