Fatma Girik servetini iki kişiye bıraktı
Dün sabah saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Fatma Girik, tüm mal varlığını manevi kızı ve yeğenine bıraktı.
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Usta oyuncu Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Covid-19'a bağlı viral enfeksiyon tanısıyla tedavi gören Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle sabah saat 7 civarında yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Simru Tuğrul yaptığı açıklamada, “Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında hakkı rahmetine kavuştu." dedi.
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise ihmal iddiasını ortaya attı. Girik, "Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Bir ihmal olmuş, bunu araştıracağız. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu. Saat 7 gibi ablamın vefat ettiğini öğrendim" diye konuştu.
MALVARLIĞINI YEĞENİ VE MANEVİ KIZINA BIRAKTI
Fatma Girik'in malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Ahu Turanlı'nın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalıştığı öğrenildi. Girik, malvarlığının bir kısmını da Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.