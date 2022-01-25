Fatma Girik servetini iki kişiye bıraktı

Prof. Dr. Simru Tuğrul yaptığı açıklamada, “Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında hakkı rahmetine kavuştu." dedi.