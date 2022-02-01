Fatma Girik'in kardeşinden şok iddia! Hastaneye ve yeğenine dava açtı

"ABLAM KORONAYI KESİN HASTANEDE OLDU"

Ablasının ölümünün ardından hastane önünde açıklama yapan Günay Girik, "Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum'a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim" demişti.