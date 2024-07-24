Fay hattında 0 noktasına inildi: İşte Türkiye'nin deprem hendekleri
Bingöl'de, Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında, deprem hendekleri kazılıyor.
İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliğince desteklenen, AFAD ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde yürütülüyor.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümün Dr. Öğr. Üyesi Aynur Dikbaş yürütücülüğünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Musa Balkaya'nın da yer aldığı 9 kişilik araştırma ekibi incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu'nun kesiştiği Bingöl'e geldi.
Yedisu ve Adaklı ilçelerinde kazılan 2,5 ila 5 metre derinliğinde 30-35 metre uzunluğundaki hendeklerde çalışma yürüten araştırma ekibi fay hatlarının kestiği katmanları inceliyor.
Dr. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş, Bingöl ve çevresinde üç önemli fay zonu üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.