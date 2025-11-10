Fazla kilolarından kurtulmak isterken hayatının kabusunu yaşadı

Yaşadığı durumun psikolojisini de bozduğunu söyleyen Songül Oğuz, "23 Nisan'da Özel Dünyam Hastanesi'nde ameliyat oldum. Bu ameliyattan sonra vücudum farklı reaksiyonlar gösterdi. 2 ay sonra tekrar ameliyata alındım enfeksiyonlu bir şekilde. Normalde 1 yıl hiçbir şekilde yapılmaması gereken bir ameliyatı 2 ay sonra tekrar yaptılar. Sonrasında da karnımda bir kitle oluştu. Şu an tamamen hareket kısıtlılığım var. Normal yaşantıma devam edemiyorum. Şu an yargı sürecindeyiz ve devam ediyor. Ben hem yetkili mercilerden hem de Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu durumla ilgili gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü büyük bir mağduriyetim var. Tamamen yaşam tarzım değişti. Hayata karşı yaşam enerjim bitti. Hareket kısıtlılığım var ve kendimi ifade edemiyorum. Bu benim psikolojimi de alt üst etti. Çalışamıyorum da zaten bu durumda sahnemi de yapamıyorum, programlara katılamıyorum. Gelen teklifleri değerlendiremiyorum. Tamamen bu yıl hayatımı alt üst eden bir durum yaşadım. Doktorla aramızda da çok komik bir diyalog geçti. Bana her soru yönelttiğimde ‘ölebilirdin' dedi. Bu şekilde değil de pıhtı attı, kalbine de atabilirdi şeklinde dalga geçer gibi cevaplar verdi. Zaten hastane hiçbir şekilde yapmış olduğu hatayı kabullenmedi. Benimle muhatap bile olunmadı" dedi.