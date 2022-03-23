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  4. Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu

Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu

Sosyal medyadan cesur pozlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ala Tokel, sütyensiz pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 1

YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda aktif olarak paylaşım yapan Ala Tokel pozlarıyla gündeme geliyor. Cesur paylaşımıyla gündem olan Ala Tokel'in o pozu çok beğenildi.

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Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 2

SÜTYENSİZ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI
Fenomen Ala Tokel cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 3

Sütyensiz kamera karşısına geçen Ala Tokel, mini gömleğinin düğmelerini açtı.

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Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu - Resim: 4

Yalnızca ilk düğmesini ilikleyen Ala Tokel'in diğer pozunda, sonuncu düğmesini de iliklemesi dikkat çekti.

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