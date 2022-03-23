Fenomen Ala Tokel mini gömleğinin düğmesini açtı: Sütyensiz pozları ile olay oldu
Sosyal medyadan cesur pozlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ala Tokel, sütyensiz pozu beğeni yağmuruna tutuldu.
YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda aktif olarak paylaşım yapan Ala Tokel pozlarıyla gündeme geliyor. Cesur paylaşımıyla gündem olan Ala Tokel'in o pozu çok beğenildi.
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SÜTYENSİZ POZUYLA SINIRLARI ZORLADI
Fenomen Ala Tokel cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Sütyensiz kamera karşısına geçen Ala Tokel, mini gömleğinin düğmelerini açtı.
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Yalnızca ilk düğmesini ilikleyen Ala Tokel'in diğer pozunda, sonuncu düğmesini de iliklemesi dikkat çekti.
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