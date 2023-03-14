Fenomen Çılgın Dondurmacı yine gündemde! Esmer müşterisiyle dansı olay oldu

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez iç esmer müşterisiyle beraber dans etti. O anları izleyenler şaştı kaldı...