Fenomen Çılgın Dondurmacı yine gündemde! Esmer müşterisiyle dansı olay oldu
Her paylaşımı ile gündem olan TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, son videosu ile yine gündeme geldi.
Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez iç esmer müşterisiyle beraber dans etti. O anları izleyenler şaştı kaldı...
1 / 46
ESMER MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ!
Fenomen Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekiyor. Her paylaşımı rekor izlenmeler alan Mehmet Dinç, esmer müşterisiyle dans videosunu TikTok hesabında yayınladı.
2 / 46
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken müşterisini izleyenler gözlerini alamadı.
3 / 46
Fenomen dondurmacının o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.
4 / 46